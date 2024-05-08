Ключевая ставка Центробанка России на данный момент сохранится на высоком уровне. Об этом в среду, 8 марта, сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. Вечерняя Москва

«Экономика должна приспособиться сейчас к тем структурным изменениям, которые сейчас в ней происходят и будут происходить. Ну, когда я говорю, к чему, прежде всего, понятно, к высокой ключевой ставке, которая так или иначе у нас сохранится», - сказал он. ТАСС

По словам Белоусова, ключевая ставка начнется снижаться вместе с инфляцией. Так, к 2027 году она должна выйти на отметку 6-7 процентов. Москва24