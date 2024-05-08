ЕК предложила ввести санкции против ряда товаров из Белоруссии

Европейская комиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза запретить импорт нефти, газа, золота и алмазов из Белоруссии, а также ограничить поставки продукции машиностроения и технологий в республику. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕК.

Помимо ограничений в горнодобывающей промышленности Белоруссии, Еврокомиссия хочет запретить компаниям ЕС экспортировать в республику предметы роскоши, морское оборудование, а также товары и технологии, используемые в белоруской нефтегазовой отрасли и товары двойного назначения. Также европейским компаниям могут запретить "оказывать услуги" республике, но уточнений, что под этим подразумевается, в публикации нет.

По информации издания, европейские чиновники полагают, что экономики России и Белоруссии сильно интегрированы. В связи с этим в ЕС намерены в очередной раз попытаться согласовать уравнивание санкционных режимов против двух стран, что окажет усиленное давление на Минск.

15 апреля Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список по Белоруссии 10 физических и 12 юридических лиц. Под рестрикции попали компании военно-промышленного комплекса, такие как "СтанкоГомель" и "АГАТ-системы управления". В марте белорусское правительство в связи с расширением западных санкций ввело новые ограничительные меры в отношении "недружественных стран" в сфере налогообложения иностранных компаний.