Белоусов предположил, когда Россия сможет обогнать Японию по росту ВВП

Текущие параметры макропрогноза говорят о возможности РФ обогнать Японию по росту ВВП к 2030 году, заявил и. о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов, выступая в рамках дней национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на площадке выставки "Россия".

"Президент задал нам расширение экономики предложения, к 2030 году выйти на четвертое место в мире, обогнав Японию. Наши международные друзья, прежде всего из МВФ, которые осуществляют международные сопоставления, - они, конечно, услышали это поручение президента будущему правительству и молниеносно снизили российский ВВП на 200 млрд [долларов]. При тех параметрах прогноза, которые мы сейчас видим, мы все равно Японию должны обогнать в 2030 году", - сказал Белоусов.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поставил задачу обеспечить темпы роста ВВП РФ выше среднемировых и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

По итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,6%.