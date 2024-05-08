В России ожидают пятикратного роста цен на цейлонский чай
Стоимость цейлонского чая в России в текущем году может увеличиться в пять раз в связи с плохим урожаем на Шри-Ланке. Аналогичная ситуация ожидает Турцию и Европу, заявил в беседе с «Аргументами и фактами» владелец чайной фабрики возле ланкийского города Галле Малинга Герман Гунаратне.
Собеседник подчеркнул, что на острове абсолютно все подорожало. Кроме того, он отметил, что раньше женщины, собиравшие 25 кг чайного листа, получали 2 доллара в день (чуть менее 200), а сейчас — 5 долларов (470 рублей).
«Огромные счета за электричество, дрова — ведь лист сушат с помощью дровяных печей. Все это в совокупности может поднять цены на цейлонский чай в пять раз, а то и больше», — заявил Гунаратне.
Он указал на риск того, что цейлонский чай полностью исчезнет с российского рынка после его удорожания. Его могут заменить вьетнамским, сообщил специалист, отметив, что вкус этого чая «не отличается от сена».
Ранее сообщалось, что, по данным NielsenIQ, в России зафиксирован рост спроса на растворимый кофе в пакетиках за год — на 10,5%. Вместе с тем на рынке наблюдается сокращение продаж остальных видов горячих напитков, указали аналитики.