Индейцы в США выступили против решения властей по российскому урану

Индейцы американского племени Навахо не одобряют увеличение производства урана на заселяемых территориях и его перевозки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента племени Буу Ныгрена.

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Напомним, что конгресс США ранее принял законопроект о запрете на импорт металла из России. Наращивание производства урана, как считают власти США, необходимо для того, чтобы заместить российские поставки.

По словам Ныгрена, народ Навахо, земля и вода являются очень ценными для племени.

«Мы остаемся непоколебимы в своей позиции против урана», - заявил он, отметив, что индейцы посылают мощный сигнал Вашингтону, чтобы остановить добычу урана на землях Навахо.

Навахо является крупнейшим индейским племенем в США. Согласно последним оценкам, количество представителей навахо, которые официально зарегистрированы, уже достигает порядка 400 тысяч человек.

О том, что в США готовятся начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта, сообщили ранее местные СМИ.