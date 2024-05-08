В МВФ сообщили о разделении мира на три экономических блока

Экономика мира разделилась на три блока: примкнувшие к США, Китаю и обособленные страны, рассказала во время выступления в Стенфордском университете первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат, передает РБК. Она отметила увеличение сепарации мировой экономики, указав на то, что доля Китая в импорте США уменьшилась на 8 п.п. за последние шесть лет из-за торговых споров, а доля США в импорте Китая снизилась на 4%. Она также добавила, что прямая торговля между Россией и странами Запада резко упала после введения санкций.

К тому же, Гопинат заявила, что Мексика и Вьетнам являются промежуточными странами, через которые перенаправляется часть торговли и инвестиций, что несколько компенсирует разрушение прямых связей между Пекином и Вашингтоном.

Экономистка указала на риски торговой и финансовой фрагментации, куда вошли:

снижение эффективности из-за влияния Китая;

сокращение трансграничных потоков капитала;

затруднение накопления капитала;

ослабление международного распределения рисков;

увеличение макрофинансовой нестабильности.

Кроме того, глобальная платежная система и валютные резервы могут стать более фрагментированными, подчеркнула Гопинат. В качестве способов борьбы она предложила несколько шагов, среди которых было формирование надежной глобальной торговой системы, основанной на правилах, а также создание устойчивой международной валютной системы. Однако, она отметила, что реальность далека от этих идеалов и сейчас необходимо в том числе сфокусироваться на ограничении негативных последствий односторонних политических действий, таких как промышленная политика, за счет большей прозрачности, обмена данными и политического диалога.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Дискуссию вокруг использования замороженных российских активов Гопинат прокомментировала следующим образом: “Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы”.

После начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года США, ЕС и их союзники запретили операции с российским Центральным банком и Министерством финансов России, заблокировав около $300 млрд суверенных российских активов на Западе. Примерно $100 млрд из них находятся в США, остальное — в ЕС.

Большинство российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear после начала российско-украинского конфликта, уже переведены в наличные средства. Об этом в интервью Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен. В начале 2024 года агентство сообщало , что большая часть из $280 млрд резервов России, которые были заблокированы Евросоюзом и “Большой семеркой”, хранится в наличных деньгах и суверенных облигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады. Минфин России оценивал замороженные активы в $300 млрд. Большая часть из них — около 191 млрд евро — хранится в Euroclear. По словам чиновников G7, эти активы могут приносить около $5 млрд в год в виде процентов.

В 2023 году союзники Украины активно обсуждали судьбу этих средств. В частности, рассматривался вариант изъятия процентов от их использования для помощи Украине. Однако в конце декабря по инициативе США страны G7 начали обсуждать возможность конфискации всех замороженных российских активов. Данную идею, в том числе, поддержала Йеллен, которая ранее выражала опасения. Пока что единственной влиятельной фигурой, выступающей против того, чтобы трогать деньги российского Цетробанка, является глава Европейского Центрального банка Кристин Лагард.