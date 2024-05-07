Мировой долг обновил рекорд

Размер мирового долга достиг $250 трлн фунтов стерлингов ($315 трлн). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на отчет Institute of International Finance (IIF).

Эксперты IIF пояснили, что объем вырос на $1,3 трлн за последние месяцы за счет крупных займов со стороны Китая, Индии и Мексики.

По данным аналитиков, общий размер мирового долга вырастет в этом году на $5,3 трлн. Они уточнили, что такой резкий рост обусловлен рядом факторов. В частности тем, что власти многих стран на фоне выборных кампаний сокращают налоги и увеличивают расходы.

Растущие торговые разногласия между странами и более глубокая геоэкономическая фрагментация могут снизить способность развивающихся рынков обслуживать внешний долг, предупредили специалисты IIF.

Ранее в МВФ сообщили, что к концу десятилетия объем госдолга Индии может существенно превысить размер ее экономики, поскольку страна ежегодно тратит миллиарды долларов на борьбу с природными катастрофами.