Эксперты оценили возможность роста производства сельхозпродукции к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25%, а экспорт - не менее чем в полтора раза по отношению к 2021 году, следует из Указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

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Такие задачи президент поставил в последнем послании Федеральному собранию. В марте ныне исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что для достижения этой непростой задачи необходимо совершенствовать законодательную базу, повышать эффективность господдержки, заниматься усилением уровня импортонезависимости.

Чтобы выполнить эту задачу, нужна разумная поддержка государства и создание условий, при которых агробизнесу будет выгодно наращивать объемы производства, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Увеличению производства сельхозпродукции будут способствовать господдержка и инвестиции в развитие отрасли. Использование новых технологий и современного оборудования позволят увеличить производительность труда и качество продукции АПК. Также благодаря расширению сельскохозяйственных площадей, увеличению объемов производства и выращиванию продукции возможно увеличение экспорта, говорил ранее "РГ" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Однако для достижения поставленных целей нужно продолжать работу над улучшением инфраструктуры, обучением кадров, содействием инновациям и повышением конкурентоспособности российских продуктов на мировом рынке, отметил он.

По мнению председателя комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, сейчас явно есть пробелы по некоторым направлениям. Так, программа, призванная привлекать кадры на село, недофинансирована на 700 млрд руб., а программа по вовлечению земель в сельхозоборот - на 80,5 млрд руб. Без решения этих проблем выполнить задачу президента будет проблематично.