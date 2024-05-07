В России спрогнозировали увеличение прокачки нефти на Восток

В 2024 году Россия нарастит объемы прокачки нефти в восточном направлении. Об этом заявил глава нефтепроводной компании «Транснефть» Николай Токарев, его слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что в настоящее время суммарные объемы прокачки сырья на Восток уже находятся выше проектных отметок. В компании обеспечивают дополнительные технические возможности для сохранения положительной динамики, а также реализуют ряд проектов. При этом, о каких именно проектах идет речь, Токарев уточнять не стал.

В то же время он заявил о намерении компании нарастить прокачку нефти в восточном направлении в сравнении с показателем прошлого года.

«Планы такие есть», — заключил Токарев.

Ранее он заявил, что по итогам 2023 года суммарные объемы поставок российской нефти в Китай составили порядка 100 миллионов тонн. В результате КНР стала крупнейшим иностранных покупателем сырья из РФ. На второй строчке по этому показателю оказалась Индия. Токарев уточнил, что на эту азиатскую страну пришлось около 70 миллионов тонн.