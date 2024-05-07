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В России спрогнозировали увеличение прокачки нефти на Восток

В 2024 году Россия нарастит объемы прокачки нефти в восточном направлении. Об этом заявил глава нефтепроводной компании «Транснефть» Николай Токарев, его слова приводит «Интерфакс».

В России спрогнозировали увеличение прокачки нефти на Восток
© РИА Новости

Он добавил, что в настоящее время суммарные объемы прокачки сырья на Восток уже находятся выше проектных отметок. В компании обеспечивают дополнительные технические возможности для сохранения положительной динамики, а также реализуют ряд проектов. При этом, о каких именно проектах идет речь, Токарев уточнять не стал.

В то же время он заявил о намерении компании нарастить прокачку нефти в восточном направлении в сравнении с показателем прошлого года.

«Планы такие есть», — заключил Токарев.

Ранее он заявил, что по итогам 2023 года суммарные объемы поставок российской нефти в Китай составили порядка 100 миллионов тонн. В результате КНР стала крупнейшим иностранных покупателем сырья из РФ. На второй строчке по этому показателю оказалась Индия. Токарев уточнил, что на эту азиатскую страну пришлось около 70 миллионов тонн.

Экономика
Николай Токарев