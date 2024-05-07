В России ожидают подорожания шоколада

В России ожидается рост цен на шоколад. С предупреждением об удорожании продукции выступили поставщики таких изделий, передает РБК.

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По словам источников издания, информацию о грядущей динамике направили торговым сетям. Речь идет о повышении стоимости на 10–20%, отметили собеседники.

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, поставщики корректируют отпускную стоимость шоколадных изделий в связи с серьезным ростом цен на какао-бобы. Он назвал данную меру вынужденной. Как уточнил специалист, шоколадные фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости.

Компания Barry Callebaut уже увеличила отпускные цены на свою продукцию. Крупнейший мировой производитель промышленного шоколада увеличил стоимость шоколадных изделий на 20% с 1 января 2024 года.

Ранее агентство Reuters сообщило, что цены на шоколад вырастут во всем мире из-за кризиса на африканских какао-фабриках.