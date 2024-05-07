Цены на кофе сорта робуста взлетели до максимума за 45 лет

Мировые цены на кофе сорта робуста в апреле достигли рекордных значений с 1979 года, следует из отчета Международной организации кофе (ICO).

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Показатель оптовых цен за месяц вырос на 16,8%. Стоимость зерен, из которого изготавливается эспрессо, достигла в апреле 4,27 доллара за килограмм. Эксперты объяснили, что такая динамика обусловлена засухой и жарой в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робуста.

Еще в ноябре 2023 года Национальная ассоциация кофе заявляла о возможном снижении урожая на 10% из-за засушливой погоды. В реальности речь идет о сокращении его объема на 20%.

В марте этого года цены на какао-бобы побили исторический рекорд на опасениях дефицита предложения. Майские фьючерсы в Нью-Йорке в ходе торгов подорожали на 3,9% и достигли до $10,030 тыс. за тонну. По данным Международной организации по какао, дефицит какао-бобов в мире, длящийся уже два года, сохранится и в 2024 году. Урожаю какао-бобов в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем поставщике какао в мире, угрожает аномальная жара. При этом остается высоким спрос на какао и шоколад в ведущих экономиках мира. Также среди причин разгона цен – высокая стоимость удобрений.