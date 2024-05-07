В Польше ответили, готова ли экономика страны к переходу на евро
Министр финансов Польши Анджей Доманьский указал на неготовность экономики страны к переходу на европейскую валюту, передает агентство «Прайм».
По словам министра, «если речь идет об экономике, то не надо быть ни пессимистом, ни энтузиастом». Так, на ситуацию нужно смотреть объективно, подчеркнул он.
«Следует быть реалистом. Я являюсь реалистом. Факты, по моему мнению, однозначны – польская экономика в данный момент к принятию евро не готова», – заявил Доманьский.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что стране не следует прибегать к введению европейской валюты. В беседе с изданием Fakt он объяснил это наличием проблем в еврозоне. Дуда обратил внимание на то, что польский злотый «вписан в конституцию, которая также гарантирует определенную подушку финансовой и валютной безопасности».
Данная валюта, как указал он, также дает стране независимость и возможность действовать в кризисных ситуациях.
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