Цены на золото стабилизировались на фоне событий на Ближнем Востоке

Цены на золото немного снизились в ходе азиатских торгов во вторник, получив ограниченную поддержку за счет усиления беспорядков на Ближнем Востоке, в то время как внимание по-прежнему сосредоточено на потенциальном снижении процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Золото подорожало в понедельник после того, как Израиль нанес серию ударов по Рафаху в южной части сектора Газа, что осложнило текущие переговоры о прекращении огня с ХАМАС. В сообщениях также говорится, что переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС не принесли значительного прогресса.

Поддержку золоту также оказало усиление спекуляций о снижении процентной ставки в США после более слабых, чем ожидалось, данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе в пятницу, которые вызвали резкие потери доллара. Однако во вторник доллар восстановился.

К 01:14 по восточному времени (05:14 по Гринвичу) цена на спотовое золото упала на 0,1% до $2 322,65 за унцию, в то время как фьючерс на золото с истекающим сроком действия в июне остался неизменным на уровне $2 330,95 за унцию.

Удар Израиля по Рафаху указывает на эскалацию продолжающейся войны с ХАМАС и создает мало возможностей для деэскалации на Ближнем Востоке. Этот шаг привел к росту спроса на золото, что помогло желтому металлу преодолеть отметку $2300.

Небольшой прогресс в переговорах о прекращении огня между двумя странами также способствовал некоторому росту спроса на золото.

Тем не менее, золото остается более чем на $100 ниже рекордного максимума, достигнутого в апреле, когда угроза потенциальной войны между Ираном и Израилем активизировала спрос на безопасное убежище — золото. Однако затем цены на желтый металл резко упали, поскольку напряженность между двумя странами не переросла в полномасштабный конфликт.

На прошлой неделе доллар восстановился после потерь, что ограничило значительный рост золота, поскольку рынок ожидает новых сигналов по процентной ставке от ФРС.

Члены Комитета ФРС по открытому рынку Томас Баркин и Джон Уильямс в своих отдельных выступлениях заявили, что хотя центральный банк по-прежнему планирует снижать ставку в этом году, ему необходимо больше убеждений в том, что инфляция ослабевает.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выступит позже во вторник.

Другие драгоценные металлы торговались неоднозначно. Платина подорожала на 0,5% до $971,75 за унцию, а серебро упало на 0,3% до $27,538 за унцию.

Среди промышленных металлов цены на медь во вторник были смешанными, но остались вблизи двухлетнего максимума, поскольку внимание по-прежнему было сосредоточено на сокращении поставок на фоне сокращения производства в Китае и санкций против России.

Трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов вырос на 1,1% до $10 044,50 за тонну, а месячный фьючерс на медь упал на 0,2% до $4,5992 за фунт.