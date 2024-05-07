Значительная часть скопившихся на счетах в банках Индии миллиардов индийских рупий, принадлежащих экспортерам из РФ, использованы российской стороной, проблемы в этом вопросе больше нет.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Hindustan Times.

"Большая часть рупий, накопленных в Индии, была использована, и это больше не проблема", - сказал один из собеседников издания.

По словам источников индийской газеты, Россия использовала "зависшие" в южноазиатской республике рупии для осуществления инвестиций в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты.

Ранее в интервью ТАСС генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO, учреждена Министерством торговли и промышленности Индии) доктор Аджай Сахай сообщил, что в индийских банках находятся миллиарды рупий, принадлежащие российским экспортерам, но не стал называть конкретную сумму. Глава FIEO рассказал, что торговля с Россией в индийских рупиях все еще продолжается.

В мае 2023 года глава МИД России Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Панаджи (индийский штат Гоа) заявил, у России накоплены миллиарды рупий на счетах в индийских банках. Российский министр назвал это проблемой, решение которой обсуждается.

Товарооборот России и Индии в 2023 году достиг $65 млрд. РФ удерживает позиции четвертого ведущего торгового партнера Индии. Но этот рост привнес такую проблему, как дисбаланс в торговле в пользу России (более $55 млрд). Основную статью экспорта РФ в Индию составляют энергоносители. В 2023 году экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос в два раза - до $45 млрд и $4,5 млрд соответственно. Кроме индийских рупий, Москва и Нью-Дели ведут торговые расчеты в долларах США, дирхамах ОАЭ, китайских юанях.