Bloomberg: Россия удвоила нефтяные доходы вопреки ценовому потолку

В апреле 2024 года доходы России от нефти более чем удвоились по сравнению с апрелем 2023-го, несмотря на международные санкции — ценовой потолок на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

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По оценке Bloomberg, поступления в российский бюджет от налогов, связанных с нефтью, в апреле подскочили до 1,053 триллиона рублей (11,5 миллиарда долларов) по сравнению с почти 497 миллиардами рублей в апреле 2023 года. По данным агентства, совокупные доходы РФ от нефти и газа в апреле выросли почти на 90 процентов в годовом исчислении, до 1,23 триллиона рублей.

Bloomberg отмечает, что выручка растет благодаря ослаблению рубля и росту цен на нефть марки Urals. Западные страховщики заявили агентству, что ценовые ограничения на российскую нефть трудно обеспечить.

В конце 2022 года Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти, он составил 60 долларов за баррель.

Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже этого порога.

СМИ сообщали, что санкции привели к появлению «теневого флота» — стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции.

Осенью 2023-го США начали вводить санкции против владельцев танкеров, перевозивших российскую нефть по цене дороже предельного уровня.