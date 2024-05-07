В России захотели оптимизировать траты бюджета

Министерство финансов России захотело оптимизировать траты бюджета и предложило способы повысить эффективность расходов. О новых принципах распределять средства со ссылкой на проект поправок в законодательство сообщает РБК.

Ведомство предложило ограничить возможность переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год. Сейчас неиспользованные средства могут использовать для финансирования аналогичных статей расходов в следующем году. Однако Минфин предлагает запретить этот шаг за исключением госконтрактов и субсидий по финансированию оборонного заказа или международных обязательств.

Для принятых, но неисполненных бюджетных обязательств ведомство предложило отдельный механизм переноса с использованием резервного фонда правительства. Распорядители бюджетных средств будут перечислять в него оставшиеся в конце года средства, а фонд, в свою очередь, выделять их по упрощенной процедуре.

«Указанная норма должна повысить эффективность управления расходами федерального бюджета в конце текущего финансового года путем высвобождения на основании прогнозов главных распорядителей средств федерального бюджета неиспользуемых бюджетных ассигнований и их перераспределения через резервный фонд правительства Российской Федерации для осуществления оперативных расходов», — объясняют авторы поправок.

По итогам 2023 года размер засекреченной части федерального бюджета России вырос до максимальных с 2005 года 22,6 процента. Суммарный объем закрытой части (разница между совокупным расходом бюджета и общими тратами ведомств) составил 7,33 триллиона рублей, почти на триллион больше запланированного. Под закрытыми подразумеваются госрасходы, принадлежность которых к тому или иному направлению и виду расходов, а также распорядителю бюджетных средств финансовые власти страны предпочитают не раскрывать. Обычно основная их часть приходится на «силовой» сектор, включая национальную оборону и безопасность, а также правоохранительную деятельность.