ЕС предложил странам, выступающим против использования замороженных российские активов для закупки вооружения для Украины, ограничиться предоставлением гуманитарной помощи Киеву. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет Politico.

По данным источников издания, такое предложение поступило накануне встречи послов 27 стран, входящих в объединение, на которой председательство Бельгии в Совете ЕС надеется заключить соглашение о разблокировке финансирования для Украины.

Страны, которые выступают против военной помощи Киеву, «могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи раздираемой войной стране», отмечается в тексте документа.

Это предложение является последней попыткой переубедить нейтральные страны ЕС, такие как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, ранее требовавшие освобождения от закупок боеприпасов. Другие ярые критики военной стратегии Брюсселя — Венгрия и Словакия — согласны с их позицией.

При этом есть опасения, что сделку могут не поддержать Германия, Франция и Италия, которые относятся к предложению по представлению помощи Украине без энтузиазма из-за юридических и финансовых рисков, пояснил один из дипломатических источников издания.

Шольц заявил о решении ЕС по использованию доходов от активов РФ

После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов направят на покупку оружия для Украины. А глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не боится реакции со стороны России на использование ее замороженных активов.