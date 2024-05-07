Ряд европейских стран отказались использовать прибыль от российских активов
ЕС предложил странам, выступающим против использования замороженных российские активов для закупки вооружения для Украины, ограничиться предоставлением гуманитарной помощи Киеву. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет Politico.
По данным источников издания, такое предложение поступило накануне встречи послов 27 стран, входящих в объединение, на которой председательство Бельгии в Совете ЕС надеется заключить соглашение о разблокировке финансирования для Украины.
Страны, которые выступают против военной помощи Киеву, «могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи раздираемой войной стране», отмечается в тексте документа.
Это предложение является последней попыткой переубедить нейтральные страны ЕС, такие как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, ранее требовавшие освобождения от закупок боеприпасов. Другие ярые критики военной стратегии Брюсселя — Венгрия и Словакия — согласны с их позицией.
При этом есть опасения, что сделку могут не поддержать Германия, Франция и Италия, которые относятся к предложению по представлению помощи Украине без энтузиазма из-за юридических и финансовых рисков, пояснил один из дипломатических источников издания.
Шольц заявил о решении ЕС по использованию доходов от активов РФ
После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов направят на покупку оружия для Украины. А глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не боится реакции со стороны России на использование ее замороженных активов.