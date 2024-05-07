Некоторые страны ЕС решили отказаться от использования прибыли от активов РФ

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) решили отказаться от использования прибыли от замороженных активов России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что предложение использовать прибыль от замороженных активов для покупки оружия для Украины поступило накануне встречи послов стран объединения 8 мая, на которой председательство Бельгии в Совете ЕС надеется заключить соглашение, чтобы разблокировать финансирование для Украины.

По данным источников издания, это последняя попытка переубедить не входящие в НАТО страны ЕС, такие как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, которые потребовали освобождения от покупки боеприпасов. Другие ярые критики стратегии Брюсселя по Украине — Венгрия и Словакия — также их поддерживают.