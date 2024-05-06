Евросоюз ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов

Евросоюз активно работает над очередным пакетом антироссийских санкций. В него будут включены рестрикции, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов. Об этом пишет журнал U.S. News & World Report со ссылкой на источник.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник заявил, что специалисты ЕС готовят 14-м пакет санкций против России. Особое внимание они уделяют перечню мер, направленных на усложнение обхода действующих ограничений.

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«Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов», — отметил источник.

Напомним, что европейские страны активно готовили пакеты санкций в конце 2021 года. Официальные лица сообщали, что меры будут введены против России вне зависимости от того, начнет ли Москва операцию на Украине или нет.

В 2022 году были введены первые пакеты санкций со стороны США, ЕС и их партнеров. В 2023 году санкционная политика была ужесточена, перечень пополнили меры против банков, промышленных площадок, общественных деятелей.

По мнению американских и европейских экспертов, рестрикции не оказали значимого влияния на экономику России. Страна смогла быстро перенаправить поставки энергоресурсов, изменить логистику, перестроить промышленность.