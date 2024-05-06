Евросоюз может запретить своим партиям и аналитическим центрам принимать финансирование от России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что запрет может быть реализован в рамках нового пакета санкций. Согласно инициативе, политические партии и аналитические центры больше не смогут официально принимать финансирование от России.

Помимо этого, в новый пакет антироссийских санкций может войти запрет на импорт гелия из России, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, а также запрет на доступ в порты для тех кораблей, которые подозреваются в работе с Россией. Кроме того, Евросоюз также хочет запретить вещание в Европе ряда СМИ из России — к ним относится сайт «Голос Европы», «Российская газета», «Известия» и «РИА Новости».

«Мы не признаем их средствами массовой информации, это просто инструменты путинской пропаганды», — прокомментировала эту инициативу вице-президент Еврокомиссии Вера Журова

Ранее Еврокомиссия передала странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России.