Аналитики резко повысили прогноз по росту ВВП России

Аналитики повысили прогноз темпов роста российской экономики во втором квартале 2024 года более чем вдвое — с 1,49 до 3,15 процента. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет ТАСС.

Ускорение роста ВВП эксперты также ожидают в третьем и четвертом квартале — прогноз был повышен до 1,81 и 1,28 процента соответственно. В результате по итогам 2024 года ВПП РФ увеличится на 2,7 процента (этот показатель в 1,7 раза выше предыдущего прогноза), заявили в ЦЦИ. По оценке аналитиков, в 2025 и 2026 годах экономика страны вырастет на 1,6 и 1,5 процента соответственно.

При этом эксперты ожидают замедления инфляции, прогноз по ИПЦ на конец второго квартала был снижен с 7,9 до 7,8 процента, а по итогам года — с 5,5 до 5,4 процента. Ожидания ЦЦИ по ключевой ставке ЦБ в 2024 году были повышены с 12 до 14 процентов.

В конце апреля Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в свою очередь, изменила ожидания по темпам роста российской экономики с 1,8 на 2,6 процента.

ВВП России по итогам 2024 года может прибавить более 3 процентов. Такой прогноз в субботу, 27 апреля, озвучил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Выступая на совещании по экономическим вопросам, глава государства сообщил, что данные по экономике в начале года оказались выше прогнозов. В январе-феврале ВВП страны увеличился на 6 процентов в годовом выражении, заметил он. Эта цифра превысила прогнозы правительства, ЦБ и ряда экспертов.

Сегодняшнее состояние экономики дает возможность повышать и прогнозы ее развития, добавил Путин. Ряд экспертов уже сегодня заявляет о том, что по итогам 2024 года ВВП страны может увеличиться на 3 процента, добавил президент.

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Антироссийские санкции принесли результат обратный ожидаемому, экономика России растет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с правительством России, передал ТАСС.

«Что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем», — отметил глава государства.

По его словам, началась «экономическая агрессия против России». Путин подчеркнул, что бесконечное число санкций, с которыми столкнулась страна, имели своей целю — разрушить Россию изнутри.

Президент уточнил, что Запад стремился это сделать не только политически, но, прежде всего — экономически: создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу, добиться закрытия предприятий и целых отраслей производства. Путин подчеркнул, что ничего у наших противников не получилось.

Он обратил внимание, что результат оказался «ровно обратным ожидаемому». Путин напомнил, что в 2023 году экономика России росла «темпами выше мировой».

Российская IТ-сфера возглавила рейтинг крупных отраслей экономики по темпу роста с 2019 по 2023 год, среднегодовой темп ее прироста в реальном выражении за это время превысил 10%, а вклад в ВВП страны увеличился в 1,5 раза и составил почти 2%. Об этом говорится в исследовании, проведенном Высшей школой экономики.

Авторы исследования пришли к выводу, что качественный рост сектора цифровых технологий в России стал возможен благодаря кооперации отечественных IТ-компаний, Минцифры России и других операторов поддержки. Соответствующее мнение разделяет исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Эксперт отметил, что увеличение всех основных показателей — вклада в ВВП, объема реализации продукции и услуг собственной разработки, численности сотрудников и инвестиций в основной капитал — стало возможным, в частности, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», который был запущен в 2019 году.

«По нацпроекту «Цифровая экономика» в стране была создана кадровая экосистема, которая готовит будущих специалистов, начиная со школы — открыты IT-классы, цифровые кафедры в вузах, кратно возросли контрольные цифры приема на ИТ-специальности», — добавил Ренат Лашин.

Кроме того, он подчеркнул, что грантовая и кредитная поддержка IТ-компаний и специалистов способствовала росту объема реализации российских IТ-продуктов и услуг, а также расширению их внедрения у заказчиков.

По его словам, эти инициативы способствовали не только технологическому прогрессу и достижению технологического суверенитета, но и созданию благоприятной среды для инноваций, привлечения талантов и ускоренного развития цифровой индустрии в стране.

Так, нацпроектом предусмотрена программа бизнес-акселерации для IТ-стартапов и компаний — акселератор «Спринт» от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), позволяющий компаниям повысить эффективность и устойчивость бизнеса.

По словам Игоря Гулянского — основателя компании «Иксар», которая стала одним из выпускников программы, благодаря участию в акселераторе компании удалось сократить цикл сделки на 30% и привлечь 15 новых клиентов из числа крупных промышленных компаний. Всего же с момента запуска программы количество участников превысило 350 компаний, которые уже привлекли свыше 582 млн рублей новой выручки.

Британские эксперты назвали санкции, введенные против России, недостаточно эффективными, и обратили внимание, что экономика РФ растет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комитета Казначейства британского парламента.

Председатель комитета Хэрриет Болдуин заявила, что санкции должны были создать множество проблем для России, но экономика РФ после двух лет санкций растет, а значительная часть доходов страны идет в ее военный бюджет.

На слушаниях в комитете Казначейства также выступила юрист Наталия Кубеш. Она заявила, что в британских санкциях есть лазейки.

«Мы не можем смотреть на санкции как на панацею. <…> Мы должны смотреть на их долгосрочное воздействие и рассматривать как один из многих инструментов», — подчеркнула Кубеш.

Газета The Times ранее рассказала, что британские товары продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции. Издание проанализировало данные, показавшие резкий рост британского экспорта в страны бывшего СССР и одновременный скачок поставок из этих стран в РФ.

Британия экспортирует в Азербайджан, Казахстан, Армению, Киргизию и Узбекистан запчасти для беспилотников и вертолетов, навигационное оборудование и передовую оптику — те самые товары, которые из-за санкций нельзя поставлять в Россию.

По «неофициальным свидетельствам», чипы, запчасти для беспилотников и люксовые британские авто реэкспортируют из соседних стран в Россию.

Рост ВВП страны на шесть процентов, превысивший прогнозы правительства и ЦБ, случился благодаря оборонно-промышленному комплексу. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru Михаил Беляев.

По его словам, рост ОПК привел к появлению новых рабочих мест, росту зарплаты и объемов производимой продукции. Военный комплекс, помимо прочего, передает заказы на основные отрасли промышленности, рассказал он. Речь идет о черном и цветном металлах, текстиле, резине и стекле.

При этом эксперт выделил и ряд проблем экономики России. В числе главных он назвал медленный рост гражданского сектора экономики. Данная сфера очень значительно влияет на благосостояние страны, сказал Беляев.

Для развития экономики высокими темпами необходимо развивать гражданские сектора, но этому препятствует высокая ключевая ставка, добавил аналитик.

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В условиях санкций в России развивается технологически насыщенное производство, а безработица находится на самом низком уровне за всю историю наблюдения. Но самые амбициозные планы будут возложены на новое правительство, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В пятницу президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, где были обсуждены бюджетные планы на долгосрочный период до 2030 года.

«Мировая экономика долгое время развивалась по принципу разделения труда, поэтому многие страны были взаимозависимы. Текущая ситуация привела к тому, что России пришлось перестраивать логистические и производственные цепочки. Сейчас в России растет производство электроники, строительство, обрабатывающая промышленность. В условиях санкций в стране развивается технологически насыщенное производство», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.Что касается задач по реализации амбициозных планов, заявленных Путиным в послании Федеральному собранию, «то здесь ключевая роль будет у нового правительства после инаугурации президента», полагает эксперт. Он отметил, что по сравнению с прошлогодними показателями, российские несырьевые обрабатывающие отрасли уже выросли на 85%. «Годовой уровень безработицы по итогам 2023-го стал самым низким за всю историю наблюдения – 3,2%. Это показатель развития производства и экономики в целом. Поэтому тут возникают другие риски – нехватка рабочей силы. Неслучайно сейчас активно развивается дискуссия о том, как отвечать на этот вызов. В любом случае, новые рабочие руки нужны экономике только в той ситуации, когда растет производство», – считает специалист.

По его мнению, за последние годы российская экономика стала более сложной, технологичной и менее зависимой от экспорта. «У нас нет другого выбора, кроме как становиться более наукоемкими, вкладываться в развитие технологических производств», – сказал спикер, добавив, что в России также заработал реверс-инжиниринг, позволяющий укреплять собственную технологическую базу и самим замещать необходимые запчасти и детали иностранного производства.

Корякин считает, что российской экономике укрепить свою устойчивость и эффективно преодолеть санкционное давление и другие внешние риски помогло сохранения реалистичного подхода в бюджетной политике, важность которого подчеркнул президент Владимир Путин.

«Управление бюджетной политикой – это серьезная задача, требующая определенного баланса. Здесь большое значение имеет рост ВВП, который за первые два месяца этого года составил 6%. Это выше прогноза правительства и Центробанка. А достигнут он был за счет индустриальной активности», – пояснил эксперт.

В пятницу президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам . На встрече присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и другие представители экономического блока.

Глава государства напомнил, что на прошлом совещании 27 апреля обсуждался прогноз социально-экономического развития страны. «Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года», – сказал Путин.

Президент напомнил, что принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил.Напомним, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил экономические задачи, стоящие перед страной. Он призвал к 2030 году увеличить на две трети несырьевой неэнергетический экспорт из РФ и на 70% инвестиций в ключевых отраслях, а также снизить до 17% ВВП долю импорта в экономике. Кроме того, президент поручил удвоить капитализацию российского фондового рынка — до 66% ВВП, на четверть увеличить объем производства в АПК, экспорт — в полтора раза, а также вдвое увеличить вклад туризма в ВВП России.