Первую партию яиц из Ирана отправят в РФ после 12 мая

Иран впервые направит в Россию партию яиц уже на следующей неделе. Об этом сообщил председатель союза птицеводов республики Хамид Реза Кашани.

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"Первая партия яиц будет отправлена на следующей неделе", - приводит его слова иранское агентство IRNA.

Кашани выразил надежду, что экспорт продукции из Ирана в Россию наладится благодаря визиту президента исламской республики Эбрахима Раиси в Москву 7 декабря и подписанию полноформатного соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном 25 декабря 2023 года. Сейчас, по его словам, "в России действуют строгие санитарные требования и карантинные меры".

Кашани добавил, что власти Ирана ставят перед собой целью увеличение экспорта яиц до 150-160 тыс. тонн в период до марта 2025 года. В марте 2024 года глава союза птицеводов отмечал, что продажи яиц за рубеж составили 130 тыс. тонн за 12 месяцев.

Цены на куриные яйца в РФ в декабре 2023 года, по данным Росстата, выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года они подорожали на 61,35%. При этом, как сообщил Росстат 24 апреля, стоимость куриных яиц в России с начала года снизилась на 5,05%. 1 февраля Россельхознадзор сообщил, что в январе 2024 года из Азербайджана, Белоруссии и Турции было ввезено в Россию более 78 млн яиц.

25 декабря 2023 года страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. По итогам подписания президент РФ Владимир Путин объявил, что новое соглашение подразумевает значительное снижение нетарифных барьеров и заметное улучшение коммерческого сотрудничества между деловыми кругами двух стран. В Евразийской экономической комиссии заявили, что создание зоны свободной торговли с Ираном позволит нарастить объем его торговли со странами ЕАЭС до $18-20 млрд в год в перспективе пяти-семи лет.