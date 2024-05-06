Эксперт сделал прогноз о цене нефти Brent

Без геополитической премии, связанной с нестабильностью на Ближнем Востоке, нефть Brent может стоить в пределах 83-85 долл. за баррель, ближе к верхней границе. Такое мнение высказал в беседе с "РГ" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

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По его словам, это обусловлено как фундаментальными ожиданиями сохранения роста спроса со стороны крупнейших экономик, так и согласованными действиями ОПЕК+ (возможно продление ограничений по добыче на второе полугодие 2024 года, о чем сообщали западные информационные агентства). С премией за геополитический риск цена может быть значительно выше 90 долл. за баррель. Прогноз Минэнерго США на II квартал, например, предполагает среднюю цену барреля Brent на уровне 90 долл.

На надеждах возможного снижения эскалации на Ближнем Востоке нефтяные котировки на прошлой неделе заметно снизились, отмечает эксперт. Египет возглавил переговоры сторон конфликта в Каире. Также вышли еженедельные данные по запасам нефти в США, которые продемонстрировали значительный рост и оказались существенно выше прогнозных значений.

Сегодня стало известно о том, что раунд египетских переговоров прошел без результата, а Израиль и ХАМАС не смогли договориться. Есть новости о новых планах по атакам с обеих сторон. Цены на нефть реагируют на это сдержанным повышением (0,86% с начала дня до 83,66 долл. за баррель), отмечет Скрябин.

Ранее эксперты говорили о том, что серьезный скачок нефтяных котировок возможен только в случае жесткого обострения конфликта на Ближнем Востоке, например, если Иран перекроет Ормузский пролив, через который на мировой рынок попадает свыше 20% потребляемой нефти. В остальных случаях, даже очередной обмен ударами Израиля и Ирана едва ли приведет к серьезному росту котировок. Рынок уже привык, что на Ближнем Востоке очень неспокойно. А логистические издержки из-за закрытия для нефтяных танкеров Красного моря оказались уже включены в нефтяные цены.