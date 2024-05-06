Путин раскрыл результат антироссийских санкций

Антироссийские санкции принесли результат обратный ожидаемому, экономика России растет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с правительством России, передал ТАСС.

«Что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем», — отметил глава государства.

По его словам, началась «экономическая агрессия против России». Путин подчеркнул, что бесконечное число санкций, с которыми столкнулась страна, имели своей целю — разрушить Россию изнутри.

Президент уточнил, что Запад стремился это сделать не только политически, но, прежде всего — экономически: создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу, добиться закрытия предприятий и целых отраслей производства. Путин подчеркнул, что ничего у наших противников не получилось.

Он обратил внимание, что результат оказался «ровно обратным ожидаемому». Путин напомнил, что в 2023 году экономика России росла «темпами выше мировой».