Прогноз роста ВВП России повысили более чем вдвое

Аналитики ожидают ускорения темпов роста ВВП РФ во II квартале 2024 года более чем в два раза - до 3,15% с 1,49%. Это следует из данных консенсус прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Прогноз на III и IV кварталы также был увеличен - до 1,81% с 0,99% и до 1,28% с 1,25% соответственно. ТАСС

При этом эксперты ожидают замедления инфляции, прогноз по ИПЦ на конец второго квартала был снижен с 7,9 до 7,8%, а по итогам года — с 5,5 до 5,4%. Ожидания ЦЦИ по ключевой ставке ЦБ в 2024 году были повышены с 12 до 14%. Lenta.ru

В конце апреля Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8%. Парламентская газета