СМИ узнали о сокращении Евросоюзом закупок СПГ в пользу российского газа

Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют о сокращении странами Евросоюза импорта СПГ в первые четыре месяца 2024 года. При этом ЕС увеличил закупки более дешевого трубопроводного топлива из России, передают «Ведомости».

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Как отмечается, в январе-апреле объем импорта СПГ в ЕС сократился примерно на восемь процентов в годовом выражении, до 40,8 миллиарда кубометров. В апреле падение поставок СПГ в Европу достигло пика (сокращение на 16 процентов, до 10,1 миллиона тонн).

Ситуация обусловлена продолжением тенденции, начавшейся в середине прошлого года, после возвращения «азиатской премии» на рынок СПГ.

Поставки газа по трубопроводам в ЕС выросли на пять процентов в годовом выражении, до 40 миллиардов кубометров, а импорт российского газа продемонстрировал рост на 23 процента, до 7,2 миллиарда кубометров.

Ранее издание Financial Times сообщило, что европейский регулятор в области энергетики (Acer) увидел риск «энергетического шока». Он сообщил о необходимости импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ). Acer считает, что импорт позволит избежать развития такого сценария.