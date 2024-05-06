Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов

После введения западных санкций и ограничения покупок нефтепродуктов, в России переориентировали рынок сбыта — основным направлением для поставок энергоресурсов стала Турция. Крупнейшего покупателя назвал эксперт финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, его слова приводит АИФ.

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Ранее самым крупным рынком сбыта для российских бензинов, дизтоплива, мазута и керосинов был Евросоюз. Однако с 2022 года ситуация изменилась. По словам эксперта, есть основания полагать, что запрещенные нефтепродукты из России все же попадают в Европу через Турцию.

«В Анкаре заявляют, что все импортированное из России топливо потребляется на внутреннем рынке, а в Европу экспортируются только произведенные в Турции нефтепродукты. Прямой реэкспорт российского дизеля в ЕС запрещен, и турки маскируются, хотя по статистике видно, что объемы поставок из России в Турцию практически совпадают с объемами поставок из Турции в Европу», — объяснил он.

Несмотря на эмбарго со стороны европейских стран, поставки энергоресурсов из России в 2023 году выросли на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, отметили аналитики Международного Энергетического Агентства (МЭА). Это связано с увеличением поставок российских нефтепродуктов в Индию, Китай, Бразилию и прочие страны.

По данным Kpler, в апреле 2024 года среднесуточный объем морского экспорта российского дизельного топлива сократился на 23 процента по сравнению с прошлым месяцем, до уровня в 762 тысячи баррелей. В годовом выражении показатель снизился на 28 процентов. Падение среднесуточных объемов морского экспорта фиксируется с февраля 2024 года, в январе показатель составлял 1,15 миллиона баррелей. За первый квартал вывоз этого вида нефтепродуктов из РФ сократился в общей сложности на 388 тысяч баррелей в сутки.