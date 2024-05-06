Спрогнозирован курс рубля на вторые майские праздники

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», поделились своими прогнозами о предстоящей динамике рубля на вторые майские праздники.

По словам ведущего аналитика Экспобанка Романа Белевского, за последние пять торговых дней котировки нефти упали на 6%, при этом курс национальной валюты находится в середине узкого торгового диапазона 90–93 рублей за доллар. Он отметил, что в банке ожидают движение курса рубля в рамках обозначенного коридора с тенденцией к укреплению к нижней границе.

По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, при отсутствии резко негативного новостного фона курс доллара может упасть до 91 рубля, ближайшие ориентиры — 91–92 рубля за доллар.

Директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков отметил, что пик налоговых платежей завершился на прошлой неделе. Это положительно повлияло на рубль за счет притока иностранной валюты, заявил он. По словам собеседника, на этой неделе потенциал укрепления нацвалюты будет ограничен, она будет торговаться в диапазоне 91–95 рублей за доллар.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Газете.Ru», что российская валюта, вероятно, будет постепенно ослабевать в течение следующих двух-трех лет, а курс доллара в этот период превысит отметку в 100 рублей.