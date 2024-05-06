Эксперты предположили, нарастит ли ЦБ продажу валюты в мае-июне

Эксперты предположили, что Банк России значительно нарастит продажу иностранной валюты в мае-начале июня в рамках операций с ФНБ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на опрос РИА Новости.

По словам специалистов, такая динамика окажет поддержку нацвалюте.

По мнению Валерия Вайсберга из ИК «Регион», предложение валюты с учетом операций ЦБ РФ увеличится до 2,3 миллиарда рублей в день. В ФГ «Финам» подчеркнули, что дополнительная покупка валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила будет составлять около 8-13 миллиардов рублей в день, если стоимость нефти марки Urals составит приблизительно 70-75 долларов. Такая динамика приведет к чистым продажам валюты не более чем на 3,8 миллиарда в день, добавляют в компании.

Также в ФГ «Финам» предположили, что во втором квартале текущего года можно будет увидеть движение курса в диапазоне 91,5–93 рубля за доллар, но все же с перспективой дальнейшего ослабления российской валюты.

В период с 5 апреля по 7 мая Минфин РФ направляет на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 235,3 миллиарда рублей, по 11,2 миллиарда рублей в день.