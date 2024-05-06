Вывоз мазута и нафты из России упал до минимума

По итогам апреля 2024 года суммарные объемы морского экспорта мазута и нафты из России упали до рекордно низких отметок, сократившись в сравнении с тем же периодом 2023-го на 24 и 20 процентов соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler.

В месячном выражении морские поставки российского мазута сократились на 11 процентов и опустились до отметки в 815 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, экспорт нафты (бензина прямогонного) снизился на 15 процентов, до 322 тысяч баррелей в день.

Глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона заявил, что вышеуказанные показатели стали минимальными «с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года». Подобную динамику он связал с рядом факторов, включая последствия атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и «накладывание сезона ремонтов».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что с 11 по 17 апреля суммарные объемы нефтепереработки в России упали до 5,22 миллиона баррелей в сутки. Достигнутый результат оказался минимальным за последние 11 месяцев. Среди причин падения был назван в том числе простой Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) из-за наводнения.