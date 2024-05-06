«Росатом» раскрыл последствия запрета США на импорт урана из РФ

Принятый американским Конгрессом проект закона о запрете на импорт российского обогащенного урана носит деструктивный характер для рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Росатом».

Там заявили, что инициатива, которая имеет выраженный политический подтекст, также негативно скажется на атомной энергетике многих стран.

«В конечном итоге [инициативы] негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике в странах, принимающих подобные нерыночные решения», — указали в госкорпорации.

В США запретили импорт урана из России

Отмечается, что «политическая конъюнктура» не должна сказываться на работе рынка ядерного топлива. Корпорация подчеркивает, что в период массового энергетического перехода и роста потребностей стран в ядерном топливе в развитии отрасли важную роль играет международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Ранее сенаторы США Джон Баррассо, Джо Манчин и Джим Риш поддержали единогласное принятие инициативы по ограничению поставок урана из РФ в Америку. Вскоре документ направится на подпись американскому президенту Джо Байдену.