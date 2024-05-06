Казахстан вводит запрет на экспорт сахара

Власти Казахстана вводят временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года для обеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.
"Для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны - участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита", - говорится в сообщении.
Отмечено, что баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн. Это половина от годовой потребности страны, которая составляет 500-550 тыс. тонн.
"Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа 2024 года - это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года", - сказал вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков.
По его словам, имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая.
"В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тыс. тонн", - уточнили в пресс-службе.