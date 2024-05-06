Казахстан вводит запрет на экспорт сахара

Власти Казахстана вводят временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года для обеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

"Для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны - участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита", - говорится в сообщении.

Отмечено, что баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн. Это половина от годовой потребности страны, которая составляет 500-550 тыс. тонн.

"Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа 2024 года - это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года", - сказал вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков.

По его словам, имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая.