Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 марта. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным биржи на 15:00 по московскому времени, курс доллара опустился на 0,67% и составил 90,99 рубля. К 15:04 доллар незначительно замедлил снижение и был на уровне 91,01 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сообщил, что курс доллара поднимется до 95 рублей, а евро – до 101 рубля после окончания апрельского налогового периода в РФ. Он отметил, что причиной ослабления рубля в начале мая может стать высокий спрос зарубежной валюты в России.