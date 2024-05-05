Балтийская сельдь оказалась на грани исчезновения

Значительная часть балтийской сельди вылавливается траулерами в прибрежных водах, пишет обозреватель Йонас Экблум в статье для Bloomberg. Он добавил, что в дальнейшем рыбу измельчают и отправляют как корм на норвежские лососевые фермы.

По данным эксперта, на королевство приходится свыше 50% выращиваемого лосося в мире. В прошлом году фермы экспортировали рыбы на $17 млрд.

Путь сельди из Балтики в Норвегию проходит через Данию, где находятся промышленные площадки по переработке рыбы со всего мира, отметил автор статьи.

Королевство закупает порядка 25% от общего объема экспорта Дании, что составляет порядка 300 млн тонн рыбной муки и жира.

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Бесконтрольная добыча сельди, отметил обозреватель, привела к тому, что с 1960-х годов ее запасы в Балтийском море истощились на 90%.

Ихтиологи предупреждают, что популяция может исчезнуть, что представляет угрозу для экосистемы Балтики: сельдь и килька являются основным источником пищи для птиц, млекопитающих и других рыб.

В Еврокомиссии, после неоднократных предупреждений со стороны исследователей, предложили запретить вылов сельди, но страны Балтии наложили вето и продолжают добывать рыбу в чрезмерных масштабах.