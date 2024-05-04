В Германии заявили о беспрецедентном масштабе оттока капитала из страны

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усилением оттока средств, заметил глава оппозиционного блока ХДС/ХСС (нем. CDU/CSU) Фридрих Мерц. Об этом пишет немецкая газета Tagesspiegel.

Политик пояснил, что экономика Германии все еще сильна. Вместе с тем, добавил он, из страны «в беспрецедентных масштабах» идет отток капитала.

По мнению Мерца, в ФРГ следует провести реформы, улучшить промышленный климат. Он добавил, что необходимо также обратить внимание на моральное состояние общества.

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«Психологически мы, вероятно, находимся в худшем состоянии, чем экономика», — пояснил глава блока.

Ранее автор экономического отдела Bloomberg Мартин Адеммер сообщил, что экономика Германии постепенно оживает после рецессии.