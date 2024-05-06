Азиатские валюты упали на фоне стабилизации доллара

Большинство азиатских валют ослабли в понедельник, так как доллар восстановился после падения в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по заработной плате в США заставили рынок повысить надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой.

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Японская иена показала наихудшие результаты в Азии, изменив курс после того, как очевидное вмешательство правительства на прошлой неделе привело к отскоку валюты от 34-летнего минимума.

Большинство региональных валют в пятницу сильно выросли после публикации данных по заработной плате и соответствующего падения доллара. Но в понедельник доллар восстановил свои позиции.

Пара USD/JPY выросла на 0,6% в понедельник, хотя объемы торгов сдерживались рыночным праздником в Японии.

Пара, которая находится в обратной зависимости от силы иены, упала с 34-летнего максимума — более 160 иен на прошлой неделе на фоне признаков повторного вмешательства государства в валютные рынки.

Однако, учитывая, что основные факторы слабости иены — в первую очередь большой разрыв между американской и местной ставками — остаются в силе, ставки против иены сохранялись.

Пара USD/JPY уже близка к тому, чтобы пробить отметку 154, при этом трейдеры также сомневаются в том, что у Токио хватит сил и средств для продолжения интервенций на рынке.

Пара AUD/USD выросла на 0,1% в понедельник, приблизившись к двухмесячному максимуму, так как трейдеры заняли позицию в ожидании заседания Резервного банка Австралии во вторник.

Ожидается, что РБА оставит ставку без изменений, однако после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в первом квартале, он будет придерживаться «ястребиных» настроений.

Замедление инфляции дает РБА дополнительный стимул для сохранения высокой ставки в течение более длительного времени, а некоторые аналитики предполагают, что банк может даже повысить ставку еще больше.

Индекс доллара и фьючерс на доллар выросли на 0,1% в ходе азиатских торгов после падения на 0,8% на прошлой неделе. Снижение доллара произошло на фоне того, что данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США за апрель оказались слабее, чем ожидалось.

Данные подкрепили надежды на то, что охлаждение рынка труда даст Федеральной резервной системе больше стимулов для начала снижения процентной ставки. Инструмент мониторинга ставки CME показал, что трейдеры повышают надежды на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.

Слабые данные по заработной плате также поставили в центр внимания предстоящие выступления ряда ключевых чиновников ФРС на этой неделе.

Остальные азиатские валюты отступили после некоторого укрепления по отношению к доллару на прошлой неделе. Однако перспектива сохранения высокой процентной ставки в США в ближайшей перспективе сохранила отрицательную динамику большинства региональных валют в течение года.

Пара USD/CNY упала на 0,4% в понедельник на фоне возобновления торгов юанем на материке после длинных выходных.

Пара USD/SGD выросла на 0,2 %, а пара USD/INR — на 0,1 % и вернулась к рекордному максимуму.