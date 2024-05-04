Минфин Турции ожидает, что в мае уровень инфляции превысит 70%

Инфляция в Турции в мае превысит 70%, после чего начнёт снижаться, считает турецкий министр финансов Мехмет Шимшек.

«Мы достигнем пика в мае, когда уровень инфляции превысит 70%», — цитирует его телеканал TGRT.

Министр ожидает, что благодаря программе, которую реализуют власти, инфляция затем «быстро снизится», а в 2026 году Турция вернётся к однозначному уровню инфляции.

«Это долгий путь, но мы его пройдём», — сказал Шимшек.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство ставит целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры.