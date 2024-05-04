Министр Германии заявил об оттоке капитала из страны

Отток капитала в больших масштабах наблюдается в Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз Фридрих Мерц в интервью изданию Tagesspiegel.

По его словам, слабые стороны экономики Германии для федерального канцлера Олафа Шольца отходят на второй план, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что необходима срочная экономическая программа, которая улучшила бы климат для предприятий.

Ранее в Германии призвали не считать газовый кризис завершившимся.