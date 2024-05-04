Германия, Франция и Италия стали лидерами по взносам в бюджет ЕС

Прямые взносы 11 стран Евросоюза обеспечили три четверти доходов ЕС бюджета с начала века, лидерами стали Германия, Франция и Италия, следует из открытых статданных.

Уточняется, что за 24 года Германия перечислила в бюджет ЕС 569,1 млрд евро, Франция – 471,2 млрд евро, а Италия – 351,8 млрд евро, передает РИА «Новости».

Вместе с восемью другими странами они обеспечили 75% всех доходов бюджета.

Кроме того, покинувшая ЕС в 2020 году Британия за время членства перечислила 238,7 млрд евро, Испания – 235,1 млрд евро.

Из статистических данным следует, что в этом году из 143 млрд евро бюджета ЕС 137 млрд поступили в виде прямых взносов стран. Германия уже внесла 30,3 млрд евро, Франция – 23,5 млрд евро, а Италия – 17,3 млрд евро.

Ранее в Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе.