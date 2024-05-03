Экономист высказался о возможности выхода России из МВФ

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказался о возможности выхода России из Международного валютного фонда (МВФ).

«МВФ для нас вполне нейтрален, мы просто участвуем, как в международной организации. Но мы уже с 2005 года погасили все свои кредиты по отношению к Международному валютному фонду, мы ему ничего не должны. У него, насколько я понимаю, тоже не собираемся брать никаких кредитов», — заявил он в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По его словам, нет необходимости спешить выходить из международной организации, так как это специализированная организация ООН, хотя и «заправляют» там всем США.

«Там распределяются голоса в зависимости от финансовой позиции в этой организации. Например, у США там 16% голосов, у Японии — 6%, у Китая — 6%, у нас — всего 2,5%. Но она для нас нейтральная», — добавил Беляев.

Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что предвзятость в аналитике Международного валютного фонда зашкаливает.