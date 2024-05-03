Маск предупредил об обесценивании доллара США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что доллар США может обесцениться. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, это может произойти, если США не решат проблему с государственным долгом.

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«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — заявил он.

Ранее Международный валютный фонд составил прогноз, согласно которому госдолг США в 2024 году составит 123,3% ВВП и вырастет до 133,9% ВВП к 2029 году.