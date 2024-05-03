Мировые цены на какао-бобы за неделю упали на 28%

Мировые цены на какао за неделю с 29 апреля по 3 мая рухнули на 28%. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Всего две недели назад один из контрактов достиг рекордной суммы почти в 12 тысяч долларов за тонну, так как отрасль столкнулась с последствиями серьезного дефицита поставок.

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В пятницу, 3 мая, фьючерсы на какао упали на 4,7%, до 7 209 долларов за тонну, достигнув в начале сессии 6990 долларов. Это самая низкая цена с 13 марта.

Почему какао так подешевело? Рассказывает эксперт рынка какао и шоколада, амбассадор и главный судья всероссийской премии «Шоколад года» Андрей Хачатурян:

Андрей Хачатурян, эксперт рынка какао и шоколада, амбассадор и главный судья всероссийской премии «Шоколад года»:

«Тут много причин, основная — рынок был перегрет. Цены выросли с обычных 3,5 тысячи на новостях о том, что неурожай и дефицит, в четыре раза, это намного больше, чем реальный дефицит, из-за которого цены выросли. Очевидно, что в какой-то момент, когда цены активно росли, подключились биржевые спекулянты, которые еще разогрели цены. Цены выросли настолько, что реальные производители предпочли не закупаться и выжидать корректировки. Триггером последнего падения выступили новости из Нигерии, та внезапно опубликовала данные о том, что в этом году она соберет урожай на 22 тысячи тонн больше. Не сильно много, потому что дефицит, который обозначали до роста цен, был примерно 500 тысяч тонн, то есть это 1/20 от дефицита. Тем не менее это, с одной стороны, дало первый толчок вниз, после чего, видимо, спекулянты решили, что потолок достигнут, надо фьючерсы сливать, пошел обвал. На каком-то уровне он закрепился, сейчас это 7 тысяч. На самом деле одна новость из Нигерии не накормит весь мир какао, надо подождать до того момента, когда будет подсчитан глобальный урожай в Африке, это июнь-июль, то есть не раньше июля будет понимание того, удастся ли в этом году покрыть общемировой дефицит или хотя бы его сократить».

Что будет с ценами на какао в будущем? Комментирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская:

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:

«Со временем цена, конечно же, стабилизируется. Фундаментальные факторы, скорее всего, говорят в пользу того, что цена на какао-бобы будет повыше, чем в предыдущие годы. Но при этом товар циклический, любые сельскохозяйственные товары носят циклический характер, и нарастить производство могут и другие страны: Эквадор, Бразилия, Индонезия, Перу. В итоге в течение нескольких лет, наоборот, мы можем увидеть переизбыток предложения какао-бобов, и цена уже будет где-то на дне».

В конце марта мировые цены на какао-бобы впервые в истории превысили 10 тысяч долларов за тонну. Котировки фьючерсов на какао обновили исторический максимум на опасениях дефицита предложения их на рынке.