Назван размер прибыли, генерируемой замороженными российскими активами

Замороженные активы России генерируют для западных стран прибыль примерно в $10 млрд в год. С таким заявлением выступил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, передает агентство «Прайм».

Как уточнил Осадчий, конфискация российских активов может повлечь за собой национализацию российским правительством активов, принадлежащих нерезидентам из «недружественных» государств. По его словам, «это встречает мощное сопротивление со стороны лоббистов, представляющих интересы компаний, которым принадлежат российские активы».

Власти США ранее указывали на необходимость финансировать Украину с помощью замороженных российских активов. Напомним, что их общая сумма составляет чуть менее 300 миллиардов евро. Основная часть находится у бельгийского депозитария Euroclear, за 2023 год эти деньги принесли около 4,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли.

Как писала газета Financial Times, Индонезия и Саудовская Аравия стремятся убедить страны ЕС, что конфисковывать заблокированные российские активы не стоит. Издание подчеркнуло, что в Джакарте и Эр-Рияде боятся за будущее собственных активов на Западе.