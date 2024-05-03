Стало известно о новых разногласиях в ЕС по поводу российских активов

Предложение властей Бельгии собрать в 2024 году около 1,7 миллиарда евро в виде налогов на прибыль от реинвестирования заблокированных в западных странах активов России не встретило поддержки со стороны ряда участников Евросоюза (ЕС). О новых разногласиях в ЕС по поводу замороженных активов РФ сообщает Politico.

Уточняется, что обложение корпоративным налогом в размере 25 процентов может помешать ЕС реализовать свой план по присвоению и переводу в бюджет блока всей суммы доходов от российских активов. Кроме того, предложение Бельгии поставит под вопрос возможность инвестирования 90 процентов из них в развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) для наращивания поставок техники для Украины.

Помимо этого, ряд участников ЕС опасаются, что бельгийская расчетно-клиринговая система Euroclear, на счетах которой находится часть замороженных валютных активов России, может получить 3 процента доходов в качестве так называемого «управленческого сбора». На фоне этих разногласий власти ЕС могут не достичь компромиссного решения в вопросе использования доходов от них к 8 мая.

Ранее газета Financial Times сообщила о призыве Индонезии и Саудовской Аравии к ЕС не изымать заблокированные активы России. Поводом стали опасения этих государств за будущее своих собственных резервов, хранящихся в западных странах.