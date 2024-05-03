Стало известно, что повлек бы за собой уход России из МВФ

Главные акционеры Международного валютного фонда (МВФ) выражают опасения в связи с возможным уходом России из организации из-за риска выхода из нее других стран вслед за РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора от России в МВФ Алексея Можина.

Так, МВФ может утратить глобальный статус, отметил собеседник. Он назвал главных акционеров фонда «нашими злейшими врагами».

«Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом», — подчеркнул исполнительный директор.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева спрогнозировала прекращение роста экономики США и ее замедление в скором времени. По ее словам, экономика США до сих пор работает на полную мощность, «но маловероятно, что это продлится долго».

Георгиева подчеркнула, увеличение производительности в США во многом обусловлено большим количеством частных инвестиций в развитие новых технологий.