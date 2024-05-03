СМИ: две страны отговаривают ЕС от конфискации российских активов

Индонезия и Саудовская Аравия стремятся убедить страны ЕС, что конфисковывать заблокированные российские активы не стоит. Об этом рассказала Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Как отмечает FT, в Джакарте и Эр-Рияде боятся за будущее собственных активов на Западе.

По информации газеты, в частном порядке представители стран «Большой семерки» уже заявляют, что полная конфискация активов РФ больше не обсуждается. По их словам, G7 рассматривает «альтернативные меры».

США ранее выступали за финансирование Украины с помощью замороженных российских активов, общая сумма которых составляет около 280 миллиардов евро. Основная часть находится у бельгийского депозитария Euroclear, за 2023 год эти деньги принесли около 4,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли.

Одна из американских идей по использованию активов РФ — выпуск под их залог облигаций, которые позволили бы профинансировать Украину.

По оценке США, такие облигации могут принести 30-40 миллиардов евро в следующие десять лет. По данным FT, в одной из крупных стран ЕС поставили под сомнение эту идею, спросив, что будет с облигациями, если конфликт России и Украины завершится в обозримом будущем и активы вернут Москве по условиям мирного соглашения.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отмечала, что конфискация может нарушить международное право и поставить под угрозу мировую финансовую стабильность.

СМИ писали, что ЕС планирует сосредоточиться на «временном использовании» активов — к примеру, передавать Украине доход от их инвестирования.