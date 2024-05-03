Индия резко увеличила импорт нефти из России

Индия увеличила импорт российской нефти в апреле почти на 20% по сравнению с мартом. Об этом сообщила газета The Indian Express со ссылкой на аналитическое агентство Kpler.

По его данным, индийские нефтеперерабатывающие заводы закупали в марте в общей сложности 1,96 млн баррелей российской нефти в сутки, что стало максимальным показателем с июля 2023 года и на 19% превышает объемы импорта в марте. В целом в апреле на долю России приходилось 40,3% от общего объема импорта сырой нефти в Индию.

"Похоже, что даже прямые санкции [Запада в отношении РФ] не являются проблемой, особенно по мере того, как российское судоходство и индийские службы регулирования морских перевозок выстраивают взаимодействие", - заявил руководитель аналитического отдела Kpler Виктор Катона.

Ранее в интервью ТАСС посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов сообщил, что в 2023 году экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Индию вырос в два раза - до $45 млрд и $4,5 млрд соответственно. По его словам, это свидетельствует о доверии к России как к надежному партнеру Индии, обеспечивающему порядка трети индийского импорта и во многом играющему решающую роль в укреплении энергобезопасности страны.

В свою очередь секретарь индийского министерства нефти и природного газа Панкадж Джейн заявлял ТАСС, что введенный Западом потолок цен на российскую нефть помог значительно увеличить торговлю сырой нефтью между Россией и Индией. Нью-Дели не поддержал ограничения Запада в отношении российских энергоносителей. Глава индийского Миннефти Хардип Сингх Пури отмечал, что нефть не имеет клейма какой-либо страны, а Индия продолжит проводить независимую политику для обеспечения собственной энергетической безопасности.