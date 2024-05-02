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В марте импорт в США из РФ вырос до 427 миллионов долларов

В марте 2024 года импорт в США из России вырос до 427 миллионов долларов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные американского Бюро переписи.

Импорт в США из России в марте вырос
© globallookpress.com

Отмечается, что в феврале США импортировали из РФ товары на сумму в 288 миллионов долларов. Таким образом за месяц импорт в Соединенные Штаты из России вырос примерно в полтора раза.

Также вырос экспорт США в РФ — с 36 миллионов долларов в феврале до 43,7 миллионов долларов в марте.

Дефицит торгового баланса Соединенных Штатов с Россией составил 849 миллионов долларов за первые три месяца 2024 года.

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