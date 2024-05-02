В Лондоне призвали к пересмотру санкционного списка россиян

Члены парламента Великобритании призвали к пересмотру санкций против России, поскольку они недостаточно эффективны и предоставляют лазейки для их обхода. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на соответствующие материалы.

Слушания по вопросу санкций против РФ прошли в комитете по Казначейству британской палаты общин 30 апреля. В частности, на них его председатель Дэйм Хэрриет Болдуин заявил, что через более чем два года ограничения в отношении России не выполнили своей функции, которая заключалась в создании экономических проблем для стран.

«Работают ли санкции сейчас? Можно рассуждать и так, и так. Недавно один представитель офиса Зеленского сказал мне, что они замечают ухудшение качества некоторых технологий в беспилотниках, которые они сбивают, разбирают на части и анализируют. Они бы предположили, что это потому, что санкции оказывают свой эффект. Но работают ли они так, чтобы остановить весь тот поток военных товаров, которые Россия получает из стран — союзников Украины. С этой точки зрения санкции не работают», — сказал директор Центра по изучению финансов и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований Том Китиндж.

Такое же мнение высказала юрист правозащитной организации Redress Наталия Кубеш. По ее словам, в британском санкционном режиме против РФ до сих пор есть лазейка, с помощью которой страна может обходить ограничения.

Также члены парламента Великобритании обратили внимание на отсутствие четких разъяснений санкционных регуляторов относительно критерия «контроля» над фирмой. На этом фоне они призвали к пересмотру ограничений в отношении лиц, которые попали под них в феврале и марте 2022 года, чтобы «удостовериться, что Лондон действительно бьет по нужным целям». Кроме того в парламенте выступили за ужесточение контроля за потолком цен на нефть и предложили варианты конфискации замороженных российских активов, которые бы «соответствовали праву и не несли бы рисков ответных мер со стороны РФ, а также вывода активов других стран из Великобритании». В частности, в парламенте предложили ввести налог на импорт российской нефти и на прибыль.