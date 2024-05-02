Два турецких чиновника сообщили инфмормационному агентству Bloomberg, что Турция разорвала все торговые отношения с Израилем.

Отмечается, что официально власти Турции еще не прокомментировали эту информацию. Каких-либо дополнительных подробностей по ситуации источник также не предоставил.

«По словам двух турецких чиновников, знакомых с этим вопросом, с четверга Турция прекратила весь экспорт и импорт в Израиль и из него. Турция официально не объявила об этом шаге. По данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между двумя странами составил 6,8 миллиарда долларов, из которых 76% составил турецкий экспорт», — сообщает источник.

Напомним, что в октябре 2023 года произошло обострение ситуации на Ближнем Востоке — приграничные регионы Израиля стали целью крупномасштабной атаки со стороны палестинского движения ХАМАС. Во время нападения боевики ХАМАС массово практиковали захват заложников. В ответ на это израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа. При этом Турция выступила в поддержку Палестины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выступал с критикой действий Израиля, а также лично премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Эрдоган заявил, что обвинения в антисемитизме «не заставят Турцию замолчать».